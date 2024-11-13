Трамп и Байден встретятся в среду в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с действующим главой государства Джо Байденом в Овальном кабинете в Белом доме в среду, 13 ноября, в 11 утра по восточному времени (19:00 по Москве). Об этом сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подобные традиционные встречи уходящих и новых лидеров, как правило, знаменуют начало передачи власти от одного президента к другому. Однако на сей раз, по словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, на встрече может быть затронут и вопрос военной помощи Украине.

Во время личной встречи с Трампом уходящий президент-демократ намерен узнать, как республиканец планирует выстраивать отношения с Киевом, и изложит свое видение развития ситуации на Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года.