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Политика Трамп и Байден встретятся в среду в Белом доме

Трамп и Байден встретятся в среду в Белом доме

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4 комментария

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с действующим главой государства Джо Байденом в Овальном кабинете в Белом доме в среду, 13 ноября, в 11 утра по восточному времени (19:00 по Москве). Об этом сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подобные традиционные встречи уходящих и новых лидеров, как правило, знаменуют начало передачи власти от одного президента к другому. Однако на сей раз, по словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, на встрече может быть затронут и вопрос военной помощи Украине.

Во время личной встречи с Трампом уходящий президент-демократ намерен узнать, как республиканец планирует выстраивать отношения с Киевом, и изложит свое видение развития ситуации на Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года.

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Дональд Трамп Джо Байден Белый дом Встреча Украина
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
америка правит миром что поделаешь.
Гость
21 минута
....на встрече может быть затронут и вопрос военной помощи Украине. Это чтобы Трамп подписался за все долги в процессе принятия власти, образовавшимися во время правления Байденом в качестве Президента США перед американским народом? Хитро! Ничего не скажешь. Байден всё же перенял у Зе приём сваливать свои проблемы с больной на здоровую. Как говорится: - с кем поведёшься, так тебе и надо.
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