В Подмосковье силовики заявились на бойцовский турнир Hype MMA. Бои не состоялись, организатора забрали

Бойцовский турнир Hype MMA, который должен был состояться на Live-арене в Подмосковье 12 ноября, не состоялся из-за внезапного визита силовиков в бронежилетах, шлемах и с автоматами в руках. Об этом сообщает издание MSK1.RU.

Отмена мероприятия состоялась прямо во время прямого эфира. По словам корреспондента издания MMA, освещающего бойцовские турниры, внутрь зашли «ФСБ, ОМОН или какие-то другие силовые структуры», после чего часть людей некоторое время не выпускали из здания.

Организаторы объявили, что турнира не будет по техническим, не зависящих от них причинам. Основателя Hype FC Альфредо Аудиторе силовики увели с площадки и, предположительно, увезли на медосвидетельствование.

Боец Артем Тарасов сообщил, что мероприятие было согласовано с правоохранительными органами, а на его организацию было израсходовано много денег.

Hype Fighting Championship — российский промоушен, где бои проводятся по правилам MMA. Лига была создана блогерами Асхабом Тамаевым и Альфредо Аудиторе в начале 2021 года.