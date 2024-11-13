Нет помпончикам: как выбрать шапку, которая вас не испортит, — основные правила

Выбрать подходящую шапку непросто — прочтите наши советы, прежде чем отправляться на ее поиски Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU







Мы этого не хотели, но деваться некуда: настал день, когда без шапки на улицу не выйти. Возможно, к концу зимы мы дойдем до стадии принятия. Боль и вечная проблема женщин — как выбрать шапку так, чтобы она была к лицу (про прическу уже и вовсе молчим). Одним своим появлением шапка может учинить с вами такое, что захочется плакать. Никто не желает для себя такой участи, поэтому давайте разбираться, как выбрать этот коварный головной убор правильно.

До наступления холодов на улицах города мы наблюдали много красивых и стильных женщин. С первой снежинкой картина несколько изменилась: большая часть не прошла стильный экзамен, натянув на голову то, что именуется шапкой. Даже Ирину Шейк можно легко изуродовать, предложив ей облачиться в тонкую шапочку-носок (не делайте так).

Не всё, что продается в магазинах, можно носить Источник: Максим Серков / NGS42.RU







Вопрос, разумеется, к производителям: зачем вы предлагаете то, что вызывает судорогу у стилистов, уверяя, что прикрепленный сбоку бантик или россыпь страз — это верх красоты, стиля и изящества? Женщины вам верят, а потом ходят с максимально нелепым видом.

Самые неподходящие варианты обычно продают на рынках и в переходах метро Источник: Максим Воробьев / E1.RU







Головной убор стоит подбирать, исходя из колорита вашей внешности. Сто раз подумайте, прежде чем купить «интересную шапочку с декором», очень вероятно, что именно она угробит весь ваш осенне-зимний стиль.

Выбираем цвет

Первое и, пожалуй, самое беспроигрышное правило: выбирайте шапку, приближенную по цвету к оттенку ваших волос. Тогда она не оттянет на себя внимание в образе и с любым комплектом будет смотреться органично.

Обратите внимание на то, как цвет шапки приближен к цвету волос модели — смотрится гармонично Источник: Wildberries.ru







Если хочется сделать шапку акцентом, выбирайте яркий цвет, но стоит учитывать свой стиль и количество головных уборов в гардеробе. Если вы рассчитываете обойтись одним, красная шапочка вам быстро надоест.

Черная шапка, хоть и считается почему-то универсальным вариантом, таковым не является и мало кого украшает. Черный цвет у лица сильнее других подчеркивает неровности кожи, может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид.

Такие модели будут к лицу разве что бунтующим подросткам Источник: Wildberries.ru







Лучше обратите внимание на природные оттенки: серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный. Органичнее всего в образе смотрятся цвета, которые присутствуют в окружении человека естественным образом. Все цвета в природе имеют приглушенный оттенок — именно на такой нужно ориентироваться при выборе головного убора.

Форма

Для того чтобы шапка сидела на вас хорошо, нужно подобрать правильный объем. Настоятельно советуем не смотреть на шапки из тонкого материала, которые плотно облегают голову как носок. Шапка без объема как будто делает меньше верхнюю часть головы, акцентируя внимание на нос и щеки. Некоторые модницы могут надевать такую шапку нижним слоем, сочетая с объемной меховой, но это прием для профи.

Настолько тонкие шапки в сочетании с объемной верхней одеждой выглядят максимально нелепо Источник: Wildberries.ru







Сильно объемный вариант также требует сноровки: органично он смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами.

Обратите внимание на несоответствие крупной вязки и мелких черт лица девушки на фото слева. А вариант справа и вовсе безнадежно устарел Источник: Wildberries.ru







Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом. Есть универсальное правило: чем крупнее ваши черты лица и фигура, тем объемнее нужно выбирать головной убор.

Если из-под шапки совсем не видно волос, образ автоматически становится более спортивным, а это мало кому подходит.

Декор

Посмотрите на эти варианты и тут же забудьте о том, что они существуют Источник: Wildberries.ru







Любой декор на головном уборе убивает стиль и добавляет возраст его обладательнице. Никто не хочет выглядеть старше, поэтому забываем про цветы, броши, банты, бусины, люрекс или крупно вывязанные косы. Всё перечисленное вдобавок к возрасту еще и дешевит образ.

Выбирайте однотонные варианты. Из декора может быть максимум небольшая нашивка с надписью, но учтите: такая деталь добавляет в образ спортивный стиль.

Что в тренде

Универсальный вариант — не ошибетесь Источник: Ru.pinterest.com







Шапка с отворотом — самый универсальный вариант. Помним про природные оттенки и пропорции: ярко выраженные черты лица — берем вязку покрупнее, мелкие и тонкие черты лица — соответственно, и вязка необъемная.

Уже примеряли чепчик? Он вошел в моду два-три сезона назад и всё еще чувствует себя комфортно Источник: Ru.pinterest.com







Вязаные чепчики вошли в моду несколько сезонов назад и всё еще любимы модницами: тепло, красиво и уютно. Уходят из моды чепчики с рожками, но это не значит, что следует тут же перестать их носить, особенно если такой чепчик у вас уже есть. Носите — просто без фанатизма.

Ушанки то приходят, то уходят — не успеваешь отследить Источник: Ru.pinterest.com





