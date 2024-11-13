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Бизнес Город Общество Признание и Влияние Вы запомните этот вечер. Победителей премии «Фонтанки» объявит Дмитрий Хрусталев

Вы запомните этот вечер. Победителей премии «Фонтанки» объявит Дмитрий Хрусталев

918
7 комментариев

Церемония награждения победителей ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этом году, как и всегда, пройдет незабываемо. Ведь ведущим станет Дмитрий Хрусталев — известный российский комик и актер театра и кино.

Торжественная церемония состоится 12 декабря, по сложившейся традиции — в Главном штабе Эрмитажа. Но кто именно выйдет на сцену к Дмитрию Хрусталеву и получит статуэтку золотого грифона из рук приглашенных звезд и героев «Фонтанки», — пока интрига. Ведь голосование по 10 номинациям идет прямо сейчас и завершится 11 декабря.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
7
DEMOMON
2 часа
Не люблю лысых.
111111111111118
27 минут
Хрусталёв, мой шину!
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