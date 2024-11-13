Вы запомните этот вечер. Победителей премии «Фонтанки» объявит Дмитрий Хрусталев

Церемония награждения победителей ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этом году, как и всегда, пройдет незабываемо. Ведь ведущим станет Дмитрий Хрусталев — известный российский комик и актер театра и кино.

Торжественная церемония состоится 12 декабря, по сложившейся традиции — в Главном штабе Эрмитажа. Но кто именно выйдет на сцену к Дмитрию Хрусталеву и получит статуэтку золотого грифона из рук приглашенных звезд и героев «Фонтанки», — пока интрига. Ведь голосование по 10 номинациям идет прямо сейчас и завершится 11 декабря.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».