Расстегнул штаны на автобусной остановке. В Петербурге девочки-подростки сняли извращенца на видео

Источник: читатель «Фонтанки»

Странные телодвижения мужчины на остановке общественного транспорта заметила вечером 12 ноября юная петербурженка, возвращаясь домой из колледжа.

На Суздальском проспекте, неподалеку от пересечения с проспектом Культуры, неизвестный только делал вид, что ждет автобус. Расстегнув ширинку, он вытащил оттуда всё, что у него было, и приступил к манипуляциям, не скрываясь от окружающих.

И если взрослые соседи по лавочке на остановке не замечали — или делали вид, что не замечают, — этот перформанс, то девочки-подростки засняли извращенца на видео. Одна из несовершеннолетних невольных свидетельниц публичного рукоблудия впоследствии рассказала, что никогда прежде не видела этого мужчину на остановке.

Девочке показалось, что извращенец находился в измененном состоянии сознания, и увиденное ее напугало. Родители снятое дочерью кино видели, но пока сомневаются, имеет ли смысл обращаться по факту произошедшего в полицию.