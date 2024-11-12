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Общество Происшествия Расстегнул штаны на автобусной остановке. В Петербурге девочки-подростки сняли извращенца на видео

Расстегнул штаны на автобусной остановке. В Петербурге девочки-подростки сняли извращенца на видео

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10 комментариев

Странные телодвижения мужчины на остановке общественного транспорта заметила вечером 12 ноября юная петербурженка, возвращаясь домой из колледжа.

На Суздальском проспекте, неподалеку от пересечения с проспектом Культуры, неизвестный только делал вид, что ждет автобус. Расстегнув ширинку, он вытащил оттуда всё, что у него было, и приступил к манипуляциям, не скрываясь от окружающих.

И если взрослые соседи по лавочке на остановке не замечали — или делали вид, что не замечают, — этот перформанс, то девочки-подростки засняли извращенца на видео. Одна из несовершеннолетних невольных свидетельниц публичного рукоблудия впоследствии рассказала, что никогда прежде не видела этого мужчину на остановке.

Девочке показалось, что извращенец находился в измененном состоянии сознания, и увиденное ее напугало. Родители снятое дочерью кино видели, но пока сомневаются, имеет ли смысл обращаться по факту произошедшего в полицию.

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Комментарии
10
Евгений СПб
13 минут
Так испугалась, что аж сняла на видео))))))
Панкихой
1 час
Эх, была б у меня жена — с живой не слез бы я, А пока мне поможет лишь она — мастурбация ...
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