«ЮниКредит Банк» резко увеличил комиссии за переводы в иностранной валюте

«ЮниКредит Банк» с декабря введет новую тарифную политику для переводов в иностранной валюте. Комиссия вырастет практически вдвое, сообщили в кредитном учреждении.

Как следует из уведомления на сайте «ЮниКредит Банка» от 12 ноября, уже со 2 декабря начнут действовать изменения в «Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц — клиентов Банка». За перевод в иностранной валюте на счет получателя в другом банке будет взиматься комиссия — 5%, но не менее 500 долларов и не более 1000 долларов. Это существенное увеличение: по актуальным на данным момент тарифам комиссия составляет всего 2 — 3%.

Российский «ЮниКредит Банк» — «дочка» итальянской группы UniCredit. Ранее Европейский центральный банк потребовал от работающих в России европейских банков ускорить сокращение бизнеса в стране. В первую очередь это коснулось трансграничных переводов. «Дочка» венгерского OTP Bank значительно подняла комиссии для физических лиц, а «дочка» австрийского «Райффайзенбанка» и вовсе перестала отправлять переводы.