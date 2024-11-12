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Общество В Европе раскрыта преступная сеть по подделке Бэнкси, Уорхола, Пикассо и других художников

В Европе раскрыта преступная сеть по подделке Бэнкси, Уорхола, Пикассо и других художников

557
2 комментария

Преступная сеть по подделке работ Бэнкси, Энди Уорхола, Пабло Пикассо и других художников была раскрыта в Европе — об этом сообщает CNN.

По информации полиции итальянской Пизы, под следствием находятся 38 человек из Италии, Бельгии, Франции и Испании, которые подделали в общей сложности около 2100 работ знаменитых художников стоимостью около 200 миллионов евро (примерно 21 миллиард рублей).

Расследование шло с 2023 года, когда в коллекции бизнесмена из Пизы обнаружили около 200 подделок. Полиции удалось проследить торговлю подделками на аукционах и связать их с сетью фальсификаторов.

Всего следователи обнаружили шесть мастерских по подделке произведений искусства, три из которых находились в Италии. Среди «авторов» поддельных полотен были также Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Марк Шагал и Пит Мондриан.

Возбуждено уголовное дело по статьям о заговоре с целью торговли краденым, подделке и незаконной торговле произведениями искусства.

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Подделка картин Европа Сеть Бэнкси Пабло пикассо
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Комментарии
2
TigerOld
7 минут
Почему-то я предполагаю, что половина этих подделок ушла нашим нуворишам, которые в прошлом, так любили англосаксов и покупали у них картины в свои дворцы. Смешно. Сейчас сидят перед камином, смотрят на картину и думают, мб они купили картину с ценой 1 фунт, заместо Дали.
Гость
13 минут
а Малевича не подделывают?
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