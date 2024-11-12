В Европе раскрыта преступная сеть по подделке Бэнкси, Уорхола, Пикассо и других художников

Преступная сеть по подделке работ Бэнкси, Энди Уорхола, Пабло Пикассо и других художников была раскрыта в Европе — об этом сообщает CNN.

По информации полиции итальянской Пизы, под следствием находятся 38 человек из Италии, Бельгии, Франции и Испании, которые подделали в общей сложности около 2100 работ знаменитых художников стоимостью около 200 миллионов евро (примерно 21 миллиард рублей).

Расследование шло с 2023 года, когда в коллекции бизнесмена из Пизы обнаружили около 200 подделок. Полиции удалось проследить торговлю подделками на аукционах и связать их с сетью фальсификаторов.

Всего следователи обнаружили шесть мастерских по подделке произведений искусства, три из которых находились в Италии. Среди «авторов» поддельных полотен были также Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Марк Шагал и Пит Мондриан.

Возбуждено уголовное дело по статьям о заговоре с целью торговли краденым, подделке и незаконной торговле произведениями искусства.