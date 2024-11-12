У здания парламента в Лондоне поймали мужчину с ножами

У здания парламента Великобритании поймали мужчину с ножами. Об этом сообщила полиция Вестминстера в соцсети X во вторник, 12 ноября.

Сообщение в полицию о неизвестном человеке с холодным оружием в центре Лондона поступило сегодня днем. Прибывшие на место правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Отмечается, что никто не пострадал.

Задержанный подозревается в незаконном ношении холодного оружия в общественном месте.

По данным издания Mirror online, во время инцидента полиция оцепила территорию у парламента и вход в здание.