У здания парламента в Лондоне поймали мужчину с ножами

У здания парламента Великобритании поймали мужчину с ножами. Об этом сообщила полиция Вестминстера в соцсети X во вторник, 12 ноября.
Сообщение в полицию о неизвестном человеке с холодным оружием в центре Лондона поступило сегодня днем. Прибывшие на место правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Отмечается, что никто не пострадал.
Задержанный подозревается в незаконном ношении холодного оружия в общественном месте.
По данным издания Mirror online, во время инцидента полиция оцепила территорию у парламента и вход в здание.
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