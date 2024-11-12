Около «Авроры» легковушка не вписалась в поворот. Улететь в Большую Невку помешал поребрик

Автомобиль «Ауди» не вписался в поворот с Петровской набережной на Петроградскую набережную вечером 12 ноября, сообщают читатели «Фонтанки».

Источник: «Фонтанка.ру»

Машину занесло, ударило днищем о гранитное ограждение и развернуло поперек проезжей части рядом с крейсером «Аврора». Удар был такой силы, что в салоне сработали подушки безопасности.

Женщине-водителю удалось выбраться из машины самостоятельно, а вот ее транспортному средству, похоже, теперь потребуется помощь.