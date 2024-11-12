«Она не альбинос и не лейкист». На Каменном острове заметили (не)обычную белку

В одном из парков Петербурга заметили белку с необычным окрасом. Маленький зверек был почти полностью белым.

Как 12 ноября «Фонтанке» рассказала читательница, животное ползало по деревьям на Каменном острове. Оно сильно выделялось почти белоснежным окрасом на фоне желтых и оранжевых цветов осеннего парка.

«Никогда раньше там такие не встречались», — поделилась читательница.

Как рассказал «Фонтанке» биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, белый окрас абсолютно нормальный для белки и не является аномалией.

«У нас в России обитает один вид белок, который называется Белка обыкновенная, и 16 подвидов. И у всех из них разные оттенки. И у этой белки просто более светлый окрас. Но она ни в коем случае не альбинос и не лейкист. Белка просто светленькая», — поделился Павел Глазков.