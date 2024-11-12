Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 770мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
За ЗСД заплатят досрочно
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Она не альбинос и не лейкист». На Каменном острове заметили (не)обычную белку

«Она не альбинос и не лейкист». На Каменном острове заметили (не)обычную белку

2 057
6 комментариев

В одном из парков Петербурга заметили белку с необычным окрасом. Маленький зверек был почти полностью белым. 

Как 12 ноября «Фонтанке» рассказала читательница, животное ползало по деревьям на Каменном острове. Оно сильно выделялось почти белоснежным окрасом на фоне желтых и оранжевых цветов осеннего парка. 

«Никогда раньше там такие не встречались», — поделилась читательница. 

Как рассказал «Фонтанке» биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, белый окрас абсолютно нормальный для белки и не является аномалией. 

«У нас в России обитает один вид белок, который называется Белка обыкновенная, и 16 подвидов. И у всех из них разные оттенки. И у этой белки просто более светлый окрас. Но она ни в коем случае не альбинос и не лейкист. Белка просто светленькая», — поделился Павел Глазков.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Maik5
21 минута
Всё правильно. Белка от слова белый.
kukuruzza
2 часа
А я сегодня крякву белую видела.Она не полностью белая,с вкраплением перьев обычного окраса.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Новости компаний
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00