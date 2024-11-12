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Происшествия В Петербурге водитель врезался в светофор и уехал. В суде сказал, что был в шоке

В Петербурге водитель врезался в светофор и уехал. В суде сказал, что был в шоке

2 029
11 комментариев

В Петербурге суд назначил административный арест водителю Volkswagen, врезавшегося в светофорный столб у дома № 1 по улице Мира. Ему придется просидеть в камере 10 суток.

Само ДТП произошло около 5 вечера 10 ноября. Как сам водитель объяснил уже в суде, ему резко стало плохо за рулем, и он врезался в светофор. И скрылся с места ДТП, поскольку «был в шоке», пишет пресс-служба судов Петербурга.

Стоимость стойки — 49 тысяч рублей с небольшим.

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Комментарии
11
MAGDANOZA
2 часа
Вполне возможно. Шок по разному проявляется у разных людей. Как-то после небольшой аварии я стал связно соображать только через полчаса. Если бы мне не помог пассажир, я даже не записал бы телефоны свидетелей.
Maik5
14 минут
Если смог уехать спокойно, значит плохо не было.
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