В Петербурге водитель врезался в светофор и уехал. В суде сказал, что был в шоке

В Петербурге суд назначил административный арест водителю Volkswagen, врезавшегося в светофорный столб у дома № 1 по улице Мира. Ему придется просидеть в камере 10 суток.

Само ДТП произошло около 5 вечера 10 ноября. Как сам водитель объяснил уже в суде, ему резко стало плохо за рулем, и он врезался в светофор. И скрылся с места ДТП, поскольку «был в шоке», пишет пресс-служба судов Петербурга.

Стоимость стойки — 49 тысяч рублей с небольшим.