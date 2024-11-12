На Невском с крыши убирают гигантский рекламный экран

В Петербурге на Невском проспекте разбирают цифровой рекламный щит. Такую картину 12 ноября заметил фотокорреспондент «Фонтанки».

Днем на крыше здания №18 на Невском проспекте уже не было красочных иллюстраций. Вместо них петербуржцы видели только оставшуюся основу от рекламного экрана, а также рабочих, занятых освобождением крыши от нагромождений.

«Фонтанка» связалась с комитетом по печати, чтобы выяснять причину, по которой убирают щит в центре города, который стоял на крыше больше 15 лет.

«Компания демонтирует собственными силами по нашему предписанию, в связи с истечением срока ранее выданных разрешений», — ответили в ведомстве.