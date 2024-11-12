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Город На Невском с крыши убирают гигантский рекламный экран

На Невском с крыши убирают гигантский рекламный экран

561
4 комментария

В Петербурге на Невском проспекте разбирают цифровой рекламный щит. Такую картину 12 ноября заметил фотокорреспондент «Фонтанки».

Днем на крыше здания №18 на Невском проспекте уже не было красочных иллюстраций. Вместо них петербуржцы видели только оставшуюся основу от рекламного экрана, а также рабочих, занятых освобождением крыши от нагромождений.

«Фонтанка» связалась с комитетом по печати, чтобы выяснять причину, по которой убирают щит в центре города, который стоял на крыше больше 15 лет.

«Компания демонтирует собственными силами по нашему предписанию, в связи с истечением срока ранее выданных разрешений», — ответили в ведомстве.

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Комментарии
4
Су Люк Ын
8 минут
недобрая для Нас новость!
VVvolkov
1 минута
это я приказал демонтировать
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