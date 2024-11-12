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Общество Туризм Финляндия Кредиты, музеи и ветряки: как хотят спасать Восточную Финляндию после закрытия границы с Россией

Кредиты, музеи и ветряки: как хотят спасать Восточную Финляндию после закрытия границы с Россией

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3 комментария

Восточная Финляндия, экономика которой больше других пострадала от закрытия границы с Россией, может получить особую экономическую зону и ряд льгот, чтобы привлечь инвестиции и туристов, пишет Helsingin Sanomat.

Как сообщает 12 ноября издание, специальная рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии, сформированная правительством Суоми, предложила изучить возможность создания особой экономической зоны в восточной части страны.

Чтобы привлечь инвестиции, там могли бы быть введены налоговые стимулы или региональные субсидии. В качестве дополнительных вариантов для роста экономики в регионе могли бы активнее строить ветряные электростанции, а для привлечения молодых кадров — гарантировать щедрое списание студенческих кредитов для восточно-финских регионов. Также были предложены меры по поддержке туризма — в Иматре предлагается создать новый музей охоты и культуры дикой природы, а художественный центр Retretti в Пункахарью хотят модернизировать для круглогодичного использования.

Предполагается, что правительство Финляндии до весеннего заседания изучит предложенные варианты и выберет, какие меры возможно опробовать.

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Комментарии
3
YUZ
9 минут
Зольные поварята, ваш выход! Объясните Петербужцам, что там уже некого спасать, все напились мерзкого Fairy и умерли от холода и голода, недождавшись спасительных указаний московского царя и его краснодарских и ростовских помошников.
Христюк Павло
15 минут
Ров с подогревом на границе нужно строить. Для крокодилов.
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