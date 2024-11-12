Кредиты, музеи и ветряки: как хотят спасать Восточную Финляндию после закрытия границы с Россией

Восточная Финляндия, экономика которой больше других пострадала от закрытия границы с Россией, может получить особую экономическую зону и ряд льгот, чтобы привлечь инвестиции и туристов, пишет Helsingin Sanomat.

Как сообщает 12 ноября издание, специальная рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии, сформированная правительством Суоми, предложила изучить возможность создания особой экономической зоны в восточной части страны.

Чтобы привлечь инвестиции, там могли бы быть введены налоговые стимулы или региональные субсидии. В качестве дополнительных вариантов для роста экономики в регионе могли бы активнее строить ветряные электростанции, а для привлечения молодых кадров — гарантировать щедрое списание студенческих кредитов для восточно-финских регионов. Также были предложены меры по поддержке туризма — в Иматре предлагается создать новый музей охоты и культуры дикой природы, а художественный центр Retretti в Пункахарью хотят модернизировать для круглогодичного использования.

Предполагается, что правительство Финляндии до весеннего заседания изучит предложенные варианты и выберет, какие меры возможно опробовать.