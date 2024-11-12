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Общество Глава Церкви Англии покинул пост после скандала о сексуальном насилии над детьми. Жертвами стали около 130 мальчиков

Глава Церкви Англии покинул пост после скандала о сексуальном насилии над детьми. Жертвами стали около 130 мальчиков

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2 комментария

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинул пост главы Церкви Англии после скандала, связанного с сексуальным насилием над детьми. Как отмечается в сообщении пресс-службы, растлением занимался священнослужитель по имени Джон Смит, а стало известно об этом еще в 2013 году.

В заявлении Уэлби подчеркнул, что уходит из-за растущего давления на фоне скандала и уже получил разрешение на это короля Карла III.

Давление на главу церкви усилилось на прошлой неделе после публикации отчета о сокрытии фактов совращения детей Джоном Смитом в Великобритании в конце 1970-х и начале 1980-х годов. То же самое происходило и в Зимбабве и Южной Африке. Жертвами могли стать около 130 мальчиков, пишет The Guardian.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, архиепископ знал о насилии над детьми еще 10 лет назад, но ничего не сделал. Сам же Уэлби в своем заявлении сообщил, что «думал, что полиция знает», поэтому и не предпринял никаких действий.

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Комментарии
3
282694747
9 минут
Всегда умиляло…В келье самообразованием сложно заняться и не привлекать внимание никак?
Гость
2 минуты
То есть отстранили не непосредственного виновника, а руководителя.
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