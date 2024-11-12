Учли помощь фронту. Смертельное падение плотника с петербургской крыши оценили в условный срок

Кровельщик, по чьей вине погиб человек, получил условную свободу, заплатив 700 тысяч рублей и купив 4 генератора для фронта. Подробности приводит 12 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно приговору Дзержинского райсуда, субподрядчик Фонда капремонта Ровшан Рамазанов признан виновным в том, что его сотрудник без страховки чинил крышу дома на Литейном. В итоге плотник упал, разбился насмерть.
Суд назначил Рамазанову два года условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Это означает, что при надлежащем поведении наказания в виде условного срока не будет.
Гуманность приговора (ч.2 ст. 216 УК РФ предполагает до 5 лет колонии), судя по всему, объясняется деятельным раскаянием. Рамазанов извинился перед родными погибшего, выплатил семье 600 000 рублей.
Кроме того, суд учел, что подсудимый:
награжден медалью «Волонтер России»;
перевел 130 тысяч рублей на нужды СВО;
перечислил 32,5 тысячи в благотворительный фонд «Алёша»;
на 10 тысяч пополнил счет благотворительного фонда Хабенского;
его ИП купило 4 генератора, которые были направлены в зону боевых действий.
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