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Происшествия Учли помощь фронту. Смертельное падение плотника с петербургской крыши оценили в условный срок

Учли помощь фронту. Смертельное падение плотника с петербургской крыши оценили в условный срок

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17 комментариев

Кровельщик, по чьей вине погиб человек, получил условную свободу, заплатив 700 тысяч рублей и купив 4 генератора для фронта. Подробности приводит 12 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно приговору Дзержинского райсуда, субподрядчик Фонда капремонта Ровшан Рамазанов признан виновным в том, что его сотрудник без страховки чинил крышу дома на Литейном. В итоге плотник упал, разбился насмерть.

Суд назначил Рамазанову два года условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Это означает, что при надлежащем поведении наказания в виде условного срока не будет.

Гуманность приговора (ч.2 ст. 216 УК РФ предполагает до 5 лет колонии), судя по всему, объясняется деятельным раскаянием. Рамазанов извинился перед родными погибшего, выплатил семье 600 000 рублей.

Кроме того, суд учел, что подсудимый:

  • награжден медалью «Волонтер России»;

  • перевел 130 тысяч рублей на нужды СВО;

  • перечислил 32,5 тысячи в благотворительный фонд «Алёша»;

  • на 10 тысяч пополнил счет благотворительного фонда Хабенского;

  • его ИП купило 4 генератора, которые были направлены в зону боевых действий.

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Комментарии
17
Дядя Бо
1 час
Ровшан Рамазанов естественно откупился. Ничего удивительного.
NPC
1 час
Мда уж...
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