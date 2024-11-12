Учли помощь фронту. Смертельное падение плотника с петербургской крыши оценили в условный срок

Кровельщик, по чьей вине погиб человек , получил условную свободу, заплатив 700 тысяч рублей и купив 4 генератора для фронта. Подробности приводит 12 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно приговору Дзержинского райсуда, субподрядчик Фонда капремонта Ровшан Рамазанов признан виновным в том, что его сотрудник без страховки чинил крышу дома на Литейном. В итоге плотник упал, разбился насмерть.

Суд назначил Рамазанову два года условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Это означает, что при надлежащем поведении наказания в виде условного срока не будет.