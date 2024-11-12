ВТБ продал бывший главный офис в Петербурге за 1,1 млрд рублей

Бывший офис банка ВТБ в МФК «Толстой сквер» в Петроградском районе ушел с молотка, 12 ноября сообщили «Фонтанке» в кредитной организации.

Победителем торгов стал Альфа-банк, который за 6,64 тыс. кв. м площадей предложил 1,1 млрд рублей, хотя изначально продавец рассчитывал выручить не менее 860 млн руб. На помещения в доме 9А на улице Льва Толстого претендовало АО «Независимая финансовая группа», но, предложив меньшую цену, торги проиграло.