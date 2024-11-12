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Финансы Новости компаний ВТБ продал бывший главный офис в Петербурге за 1,1 млрд рублей

ВТБ продал бывший главный офис в Петербурге за 1,1 млрд рублей

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4 комментария

Бывший офис банка ВТБ в МФК «Толстой сквер» в Петроградском районе ушел с молотка, 12 ноября сообщили «Фонтанке» в кредитной организации.

Победителем торгов стал Альфа-банк, который за 6,64 тыс. кв. м площадей предложил 1,1 млрд рублей, хотя изначально продавец рассчитывал выручить не менее 860 млн руб. На помещения в доме 9А на улице Льва Толстого претендовало АО «Независимая финансовая группа», но, предложив меньшую цену, торги проиграло.

Офис на Петроградской стороне был выставлен на продажу в октябре. Тогда в кредитной организации отметили, что после переезда в «Невскую ратушу» необходимость в нем отпала, писал «Коммерсантъ».

Ранее высвободившиеся активы — здание банка на Большой Морской улице — в 2019 году приобрел холдинг «Империя» Андрея Фоменко, особняк по соседству приобрела в 2021 году компания «БТК Девелопмент», которой владеет Таймураз Боллоев.

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Комментарии
4
Отец Родной
55 минут
Зачем вам банки, если у вас денег нет)))) Одни облигации государственного займа
Zet
1 час
у Аскер-Заде прибавочка...
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