«Семак все сделал, чтобы я не продлил контракт». Дзюба объяснил, почему никогда не пожмет руку главному тренеру «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба заявил, что никогда не подаст Сергею Семаку руку. В интервью «Матч ТВ» 12 ноября он сказал, что специалист «сделал все», чтобы игрок не продлил контракт с петербуржцами.

Кроме того, когда Дзюба из «Зенита» уходил, Семак якобы не уделил ему даже «двух секунд», чтобы сказать «спасибо». По мнению нападающего, тренер «испугался».

«Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги», — заявил Дзюба.

В пример он привел Александра Ерохина, который в основном в «Зените» выходит на замену в добавленное время.

По словам Дзюбы, окончательное решение уйти из «Зенита» он принял после последнего матча сезона-2021/22. Для себя он решил, что не может сидеть в запасе и что надо двигаться дальше.

Дзюба добавил, что Семак вел себя подобным образом не только с ним, но и с другими игроками. В частности, с Магомедом Оздоевым, которому он также «ни слова не сказал» на прощание.