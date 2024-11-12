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Общество На родителей блогерши-подростка, глумившейся над терактом в «Крокусе», возбудили уголовное дело

На родителей блогерши-подростка, глумившейся над терактом в «Крокусе», возбудили уголовное дело

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21 комментарий

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении родителей блогера-подростка, которая вместе с подругой поглумилась над терактом в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 ноября.

Причиной проверки стало распространенное в Сети видео, на котором девочка демонстрирует асоциальное поведение и употребление алкоголя в подмосковном Красногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, фигурантами которого стали ее родители.

«В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего материла на семью», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, в кадр попали две девочки, которые со смехом говорили, что приехали в подмосковный зал и «сейчас будут устраивать теракт».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов, затем подожгли здание и попытались скрыться. При вооруженном нападении пострадали более 550 человек, погибли 144 человека.

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Комментарии
21
alexadmin
2 часа
Как там по результатам теракта охарактеризовали действие людей в форме, похожей на служебную в машинах с мигалками, которые резко сорвались с места и скрылись в тумане, когда к ним на встречу бежали расстреливаемые люди?
Йёхан
2 часа
они поди исчо и квадроберы...
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