На родителей блогерши-подростка, глумившейся над терактом в «Крокусе», возбудили уголовное дело

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении родителей блогера-подростка, которая вместе с подругой поглумилась над терактом в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 ноября.

Причиной проверки стало распространенное в Сети видео, на котором девочка демонстрирует асоциальное поведение и употребление алкоголя в подмосковном Красногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, фигурантами которого стали ее родители.

«В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего материла на семью», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, в кадр попали две девочки, которые со смехом говорили, что приехали в подмосковный зал и «сейчас будут устраивать теракт».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов, затем подожгли здание и попытались скрыться. При вооруженном нападении пострадали более 550 человек, погибли 144 человека.