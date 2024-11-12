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Происшествия На Екатерининском проспекте автобус задавил своего водителя. Мужчина в реанимации

На Екатерининском проспекте автобус задавил своего водителя. Мужчина в реанимации

5 904
14 комментариев

Врачи спасают водителя, которого зажало между автобусами в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, мужчина забыл поставить транспорт на ручник.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, 40-летний мужчина получил травмы на территории автобусного парка на Екатерининском проспекте накануне вечером. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ему потребовалась операция.

Представитель перевозчика «Домтрансавто» рассказал, что водитель не поставил автобус на ручник. Когда он вышел из кабины, транспорт поехал. По предварительным данным, мужчина попытался его остановить и оказался зажат между двумя автобусами.

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Комментарии
14
Entrenador2005
1 час
Сегодня восстание машин какое-то. Людей весь день давят.
Shurepa17
1 час
Пытался остановить автобус? Руками? Слабоумие и отвага...
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