На Екатерининском проспекте автобус задавил своего водителя. Мужчина в реанимации

Врачи спасают водителя, которого зажало между автобусами в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, мужчина забыл поставить транспорт на ручник.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, 40-летний мужчина получил травмы на территории автобусного парка на Екатерининском проспекте накануне вечером. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ему потребовалась операция.

Представитель перевозчика «Домтрансавто» рассказал, что водитель не поставил автобус на ручник. Когда он вышел из кабины, транспорт поехал. По предварительным данным, мужчина попытался его остановить и оказался зажат между двумя автобусами.