Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Технологии Личные кабинеты тоже там. В Минобороны РФ рассказали о тестировании новой версии сайта

Личные кабинеты тоже там. В Минобороны РФ рассказали о тестировании новой версии сайта

1 523
4 комментария

Министерство обороны России начало тестирование новой версии своего официального сайта — new.mil.ru. Портал предоставляет возможности для улучшения электронного взаимодействия с гражданами. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

В новой версии интернет-портала Министерства обороны личные кабинеты для военнослужащих и граждан будут включать сервисы для получения финансовой и жилищной информации, подачи обращений, поступления на военную службу по контракту и решения других социально значимых вопросов.

«В ходе тестирования будет отработана возможность авторизации пользователей сайта через портал „Госуслуги“, что обеспечит повышение оперативности получения необходимых сведений и интеграцию работы интернет-сервисов с федеральными банками данных и информационными системами», — добавляют в сообщении.  

Новая версия сайта отличается удобным интерфейсом, современным дизайном и полной адаптацией под мобильные устройства. Отмечается, что защита информации портала была улучшена благодаря опыту специалистов ведомства в области борьбы с кибератаками.

На новой платформе представлены информационные сервисы и функции, созданные с использованием передовых современных решений. В течение нескольких месяцев информационный ресурс ведомства пройдет проверку и тестирование пользователями интернета. Все комментарии, отправленные через сервис «Сообщить об ошибке», будут приняты во внимание при дальнейшем развитии интернет-ресурсов Минобороны.

«Новая версия портала обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития и расширения присутствия Минобороны России в сети Интернет», — заключили в военном ведомстве.

Напомним, летом этого года официальный сайт Минобороны России был недоступен для пользователей. Речь могла идти о DDoS-атаке. «Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сообщил источник в силовых структурах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Рострелли
1 час
Щас все рванули личные кабинеты в Минобороне заводить.
Гость
1 час
Лучше бы запустили компанию Антивор или Неказнокрад!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00