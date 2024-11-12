Личные кабинеты тоже там. В Минобороны РФ рассказали о тестировании новой версии сайта

Министерство обороны России начало тестирование новой версии своего официального сайта — new.mil.ru. Портал предоставляет возможности для улучшения электронного взаимодействия с гражданами. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

В новой версии интернет-портала Министерства обороны личные кабинеты для военнослужащих и граждан будут включать сервисы для получения финансовой и жилищной информации, подачи обращений, поступления на военную службу по контракту и решения других социально значимых вопросов.

«В ходе тестирования будет отработана возможность авторизации пользователей сайта через портал „Госуслуги“, что обеспечит повышение оперативности получения необходимых сведений и интеграцию работы интернет-сервисов с федеральными банками данных и информационными системами», — добавляют в сообщении.

Новая версия сайта отличается удобным интерфейсом, современным дизайном и полной адаптацией под мобильные устройства. Отмечается, что защита информации портала была улучшена благодаря опыту специалистов ведомства в области борьбы с кибератаками.

На новой платформе представлены информационные сервисы и функции, созданные с использованием передовых современных решений. В течение нескольких месяцев информационный ресурс ведомства пройдет проверку и тестирование пользователями интернета. Все комментарии, отправленные через сервис «Сообщить об ошибке», будут приняты во внимание при дальнейшем развитии интернет-ресурсов Минобороны.