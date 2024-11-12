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Общество Власть Госдума запретила усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

Госдума запретила усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

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10 комментариев

Парламентарии в ходе пленарного заседания приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Это во вторник, 12 ноября, следует из трансляции заседания Госдумы.

Речь идет о законопроекте, внесенном в июле группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В Семейный кодекс РФ предлагают добавить, что усыновителями не смогут стать граждане государств где «разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов».

«Dажно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», — уточнял ранее Володин (цитата по «Интерфакс»).

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Комментарии
10
Андрей_спб
14 минут
как раз новость из Петербурга подоспела: "Экс-замдиректора детдома в Петербурге арестовали по делу о педофилии."
Гость
1 час
зато можно в Афганистан, Эритрею, Сомали...
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