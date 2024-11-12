Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

Форвард футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба поделился деталями своего телефонного разговора с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. В интервью «Матч ТВ» 36-летний игрок рассказал, что молодой коллега сам обратился к нему, чтобы обсудить трудности, с которыми он сталкивается в Петербурге.

«Он позвонил мне недавно как старшему товарищу, и мы разговаривали около получаса. При этом рядом был мой друг, который удивился, что я, без всяких подколок, дал ему серьезные советы. Это, кстати, по просьбе самого Соболева, который хотел поговорить без шуток», — заявил Дзюба.

По словам Дзюбы, в конце Соболев сам подколол его, бросив фразу: «С руками там не балуйся», и сразу положил трубку.

Реплика Соболева, похоже, относилась к скандалу вокруг Дзюбы, когда несколько лет назад в сеть попало видео личного характера.