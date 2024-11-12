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Спорт Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

3 657
10 комментариев

Форвард футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба поделился деталями своего телефонного разговора с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. В интервью «Матч ТВ» 36-летний игрок рассказал, что молодой коллега сам обратился к нему, чтобы обсудить трудности, с которыми он сталкивается в Петербурге.

«Он позвонил мне недавно как старшему товарищу, и мы разговаривали около получаса. При этом рядом был мой друг, который удивился, что я, без всяких подколок, дал ему серьезные советы. Это, кстати, по просьбе самого Соболева, который хотел поговорить без шуток», — заявил Дзюба.

По словам Дзюбы, в конце Соболев сам подколол его, бросив фразу: «С руками там не балуйся», и сразу положил трубку.

Реплика Соболева, похоже, относилась к скандалу вокруг Дзюбы, когда несколько лет назад в сеть попало видео личного характера.

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Комментарии
10
Ushat Pomoev
1 час
"Тёма, поделись секретом: как с помощью home video стать бешено популярным, а то у меня тут чего-то трудности..."
Arrian
1 час
Ну прямо новость дня, не представляю как бы я жил без этой информации
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