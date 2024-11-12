Мечты начали сбываться. Заветное желание подопечного фонда «Бумажная птица» исполнилось при 30 тысячах футбольных болельщиков

Источник: медиалига MFL







Заветное желание 12-летнего Алексея Калмыкова исполнилось на «Газпром Арене»: на 30-тысячном стадионе он ударил по мячу в финальной игре Кубка медиалиги MFL.

Лёша — подопечный благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“». У мальчика онкологическое заболевание, недавно он перенёс операцию по трансплантации костного мозга. Во время лечения он очень полюбил футбол, но занятия спортом из-за болезни пришлось отложить. Алексей мечтал о приставке, которая позволит играть в виртуальный футбол, но получил гораздо больше благодаря проекту «Мечты сбываются».

Это уже традиционный предновогодний проект фонда «Бумажная птица», в ходе которого собираются заявки на исполнение заветных желаний от детей и молодых взрослых с тяжёлыми, неизлечимыми заболеваниями, а затем «волшебники» их исполняют.

О своём заветном желании рассказал и Алексей. В роли волшебников выступили игроки команд Медийной футбольной лиги. Алексея пригласили на «Газпром Арену», где проходил финал медийного турнира, и в начале второго тайма, под аплодисменты тысяч болельщиков, ударил по мячу. После этого мальчику вручили и игровую приставку.

«Я очень волновался, но безумно рад, что попал на матч и символически пнул мяч. Я не ожидал, что это произойдет так масштабно. Спасибо фонду „Бумажная птица“ и Медиалиге за то, что исполнили мою мечту», — поделился эмоциями Алексей.

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«Наш благотворительный проект больше 20 лет помогает воплощать в реальность мечты детей с неизлечимыми заболеваниями. Несмотря на болезнь, они остаются детьми. И если у их сверстников впереди вся жизнь, то у подопечных хосписа часто фактор времени становится критически важным. Когда сокровенная мечта исполняется, это даёт незабываемые эмоции и новые силы», — говорит исполнительный директор фонда Павел Ткаченко.

Напомним, что в этом году фонд собрал 306 желаний. В списке есть как материальные мечты, которые помогают детям получить новые впечатления и опыт (умные колонки, фотоаппараты, проекторы, средства передвижения для прогулок и отдыха, домашний питомец), так и настоящие истории: познакомиться со своим кумиром, освоить искусство видеомонтажа, научиться петь, рисовать комиксы. Все они размещены на сайте проекта «Мечты сбываются». А волшебником может стать любой желающий.