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Доброе дело Мечты начали сбываться. Заветное желание подопечного фонда «Бумажная птица» исполнилось при 30 тысячах футбольных болельщиков

Мечты начали сбываться. Заветное желание подопечного фонда «Бумажная птица» исполнилось при 30 тысячах футбольных болельщиков

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Заветное желание 12-летнего Алексея Калмыкова исполнилось на «Газпром Арене»: на 30-тысячном стадионе он ударил по мячу в финальной игре Кубка медиалиги MFL.

Лёша — подопечный благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“». У мальчика онкологическое заболевание, недавно он перенёс операцию по трансплантации костного мозга. Во время лечения он очень полюбил футбол, но занятия спортом из-за болезни пришлось отложить. Алексей мечтал о приставке, которая позволит играть в виртуальный футбол, но получил гораздо больше благодаря проекту «Мечты сбываются».

Это уже традиционный предновогодний проект фонда «Бумажная птица», в ходе которого собираются заявки на исполнение заветных желаний от детей и молодых взрослых с тяжёлыми, неизлечимыми заболеваниями, а затем «волшебники» их исполняют.

О своём заветном желании рассказал и Алексей. В роли волшебников выступили игроки команд Медийной футбольной лиги. Алексея пригласили на «Газпром Арену», где проходил финал медийного турнира, и в начале второго тайма, под аплодисменты тысяч болельщиков, ударил по мячу. После этого мальчику вручили и игровую приставку.

«Я очень волновался, но безумно рад, что попал на матч и символически пнул мяч. Я не ожидал, что это произойдет так масштабно. Спасибо фонду „Бумажная птица“ и Медиалиге за то, что исполнили мою мечту», — поделился эмоциями Алексей.

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«Наш благотворительный проект больше 20 лет помогает воплощать в реальность мечты детей с неизлечимыми заболеваниями. Несмотря на болезнь, они остаются детьми. И если у их сверстников впереди вся жизнь, то у подопечных хосписа часто фактор времени становится критически важным. Когда сокровенная мечта исполняется, это даёт незабываемые эмоции и новые силы», — говорит исполнительный директор фонда Павел Ткаченко.

Напомним, что в этом году фонд собрал 306 желаний. В списке есть как материальные мечты, которые помогают детям получить новые впечатления и опыт (умные колонки, фотоаппараты, проекторы, средства передвижения для прогулок и отдыха, домашний питомец), так и настоящие истории: познакомиться со своим кумиром, освоить искусство видеомонтажа, научиться петь, рисовать комиксы. Все они размещены на сайте проекта «Мечты сбываются». А волшебником может стать любой желающий.

Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“ с 2003 года оказывает системную помощь семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка, содействует развитию паллиативной медицинской помощи в стране. За 21 год при поддержке фонда было построено пять хосписов в Санкт-Петербурге, Московской области и других регионах страны, в том числе в 2010 году открылся первый детский хоспис в России, а в 2022 — первый хоспис для молодых взрослых (людей с неизлечимыми заболеваниями от 18 до 35 лет).

Проект «Мечты сбываются» реализуется с 2003 года. За это время было исполнено 7500 заветных желаний: от покупки гитары и билетов на концерт до участия в телешоу.

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