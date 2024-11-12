Тур по заниженным ценам. «Аэрофлот» обязали выплатить компенсацию за отмену билетов

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел иск Союза потребителей России, представляющего интересы одной из россиянок, против «Аэрофлота». Истец требовал взыскать с авиакомпании компенсацию в 100 тысяч рублей и штраф за причиненный моральный вред. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как передает пресс-служба, россиянка заключила договор на авиаперевозку, но позже «Аэрофлот» в одностороннем порядке расторг его, объяснив это тем, что информация о тарифах авиакомпании была опубликована неверно. Истец посчитала такой отказ незаконным и нарушающим её потребительские права. При этом представитель ответчика в суде попросила отклонить исковые требования.

Между тем в суде отметили, что информация на сайте «Аэрофлота» о продаже билетов являлась публичной офертой, так как содержала все основные условия договора, включая цену. Так, 19 октября 2023 года россиянка купила билеты по маршруту Екатеринбург–Москва–Пхукет–Москва–Екатеринбург с перелетами 21 ноября 2023 года и 20 декабря 2023 года. Всего истец отдала за билеты 39 969,74 рубля.