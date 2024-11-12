Тур по заниженным ценам. «Аэрофлот» обязали выплатить компенсацию за отмену билетов

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел иск Союза потребителей России, представляющего интересы одной из россиянок, против «Аэрофлота». Истец требовал взыскать с авиакомпании компенсацию в 100 тысяч рублей и штраф за причиненный моральный вред. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Как передает пресс-служба, россиянка заключила договор на авиаперевозку, но позже «Аэрофлот» в одностороннем порядке расторг его, объяснив это тем, что информация о тарифах авиакомпании была опубликована неверно. Истец посчитала такой отказ незаконным и нарушающим её потребительские права. При этом представитель ответчика в суде попросила отклонить исковые требования.
Между тем в суде отметили, что информация на сайте «Аэрофлота» о продаже билетов являлась публичной офертой, так как содержала все основные условия договора, включая цену. Так, 19 октября 2023 года россиянка купила билеты по маршруту Екатеринбург–Москва–Пхукет–Москва–Екатеринбург с перелетами 21 ноября 2023 года и 20 декабря 2023 года. Всего истец отдала за билеты 39 969,74 рубля.
Несмотря на это, 24 октября 2023 года россиянку уведомили об ошибке в оформлении билетов, и бронь была отменена. 20 ноября 2023 ей вернули деньги. Ответчик утверждал, что договор был недействителен из-за технического сбоя, который привел к неправильному оформлению билетов по слишком низким ценам.
Как итог — суд решил, что авиакомпания не имела права в одностороннем порядке аннулировать билеты, купленные истцом, поскольку она не знала о возможных проблемах с тарифами. Довод ответчика о том, что договоры недействительны из-за технических ошибок, не убедил суд. Доказательств сбоя «Аэрофлот» не предоставил, вместо этого авиакомпания признала, что ее сотрудник совершил ошибку при оформлении билетов.
В связи с этим суд обязал «Аэрофлот» выплатить россиянке 30 000 рублей за моральный вред и 7 500 рублей штрафа. Еще 7 500 рублей «Аэрофлот» должен заплатить Союзу потребителей РФ.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.