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Бизнес «Коварные намерения Сечина». «Роснефть» отреагировала на публикации о своем «слиянии» с нефтяными гигантами

«Коварные намерения Сечина». «Роснефть» отреагировала на публикации о своем «слиянии» с нефтяными гигантами

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9 комментариев

«Роснефть» раскритиковала и опровергла информацию о якобы планах по консолидации активов в российской нефтяной отрасли и предполагаемом намерении компании поглотить других крупных игроков нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Соответствующее сообщение 12 ноября опубликовано на официальном сайте компании.

Там указали, что подобная информация не имеет под собой оснований и не соответствует реальности, а является попыткой «отвлечь внимание от реальных проблем». В ироничной манере в «Роснефти» отметили, что все усилия, направленные против предполагаемых «коварных намерений» Игоря Сечина (главы «Роснефти»), оказались успешными, и предложили возместить моральный ущерб «несчастным жертвам корыстных интриг». Сами новости о возможном поглощении в компании назвали «беспрецедентным потоком сообщений зарубежных СМИ».

Три дня назад, 9 ноября, в газете The Wall Street Journal появился материал, где со ссылкой на осведомленные источники сообщалось о работе Москвы над планом возможного объединения крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпромнефти» и «Лукойла», которое позволит России укрепить позиции на глобальных энергетических рынках, особенно в ключевых странах — Китае и Индии. Отмечалось, что после слияния новая компания станет вторым по величине производителем нефти в мире после Saudi Aramco из Саудовской Аравии, а объем добываемой нефти втрое превзойдет Exxon Mobil.

Представитель «Лукойла» заявил изданию, что ни компания, ни её акционеры не ведут переговоров о слиянии «с какими-либо сторонами, поскольку это не в интересах компании».

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Комментарии
9
Cashmare
1 час
юкос тоже не вел переговоров о слиянии
AndrewBarsik
2 часа
Значит конец нефтяной отрасли близок.
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