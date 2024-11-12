«Коварные намерения Сечина». «Роснефть» отреагировала на публикации о своем «слиянии» с нефтяными гигантами

«Роснефть» раскритиковала и опровергла информацию о якобы планах по консолидации активов в российской нефтяной отрасли и предполагаемом намерении компании поглотить других крупных игроков нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Соответствующее сообщение 12 ноября опубликовано на официальном сайте компании.

Там указали, что подобная информация не имеет под собой оснований и не соответствует реальности, а является попыткой «отвлечь внимание от реальных проблем». В ироничной манере в «Роснефти» отметили, что все усилия, направленные против предполагаемых «коварных намерений» Игоря Сечина (главы «Роснефти»), оказались успешными, и предложили возместить моральный ущерб «несчастным жертвам корыстных интриг». Сами новости о возможном поглощении в компании назвали «беспрецедентным потоком сообщений зарубежных СМИ».

Три дня назад, 9 ноября, в газете The Wall Street Journal появился материал, где со ссылкой на осведомленные источники сообщалось о работе Москвы над планом возможного объединения крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпромнефти» и «Лукойла», которое позволит России укрепить позиции на глобальных энергетических рынках, особенно в ключевых странах — Китае и Индии. Отмечалось, что после слияния новая компания станет вторым по величине производителем нефти в мире после Saudi Aramco из Саудовской Аравии, а объем добываемой нефти втрое превзойдет Exxon Mobil.