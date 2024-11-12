Глава МВД Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником

Министр внутренних дел РФ, генерал Владимир Колокольцев поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Он провел торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 12 ноября.

«Наша профессия всегда была и остается особой, почетной миссией, нелегкой и крайне ответственной. Мы по праву гордимся многотысячным коллективом Министерства, достойно выполняющим поставленные задачи», — сказал глава МВД РФ.

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Колокольцев подчеркнул, что в 2024 году более 650 правоохранителей были удостоены государственных наград. Почти 15 тысяч человек получили ведомственные награды.

Владимир Колокольцев пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов на службе.