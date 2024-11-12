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Происшествия Украинские колл-центры ближе, чем кажутся. Одно логово накрыли в Петербурге

Украинские колл-центры ближе, чем кажутся. Одно логово накрыли в Петербурге

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14 комментариев

Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ нагрянули в Приморский район, где проживал участник мошеннических обзвонов с Украины. Об этом 12 ноября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, задержанный — 41-летний гражданин Украины. В квартире на Шуваловском проспекте силовики нашли более трехсот сим-карт, роутеры и сим-шлюзы (устройство, которое подключается к традиционному оборудованию и позволяет превращать аналоговый сигнал в цифровой и наоборот).

Мужчина признался, что он занимается администрированием оборудования, его куратор проживает в Днепре. С помощью этих устройств мошенники с Украины могли обзванивать россиян и выманивать деньги с их банковских карт. Один такой эпизод произошел в Бокситогорском районе Ленобласти — у пострадавшей были похищены 289 тысяч рублей.

Суд заключил мужчину под стражу еще 10-го числа.

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Комментарии
15
Заливщик голосовых планок
1 час
Мне последнее время Служба Безопасности Центробанка из Татарстана названивает почему-то.
169991062
1 час
он, наверное, ещё и сертификат на жильё получил, как несчастный беженец...
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