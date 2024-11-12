Женская команда «ЦОП-Петербург» стала чемпионом первенства России по баскетболу 3×3

В Петербурге завершилось Первенство России по баскетболу 3×3 среди команд U23. В мужском разряде чемпионом стала подмосковная команда Khimki Power, а в женском — «ЦОП-Петербург».

В мужском финале Khimki Power встречались с петербургской «Зенит-Академией». Подмосковные баскетболисты благодаря удачной серии дальних бросков в середине матча добились преимущества в 19:12. Несмотря на усилия петербуржцев, матч завершился победой химчан со счетом 21:17. Владимир Соловьев, чей вклад в овертайме полуфинала и результативная игра в финале стали ключевыми, получил титул MVP турнира.

В женском финале соперником «ЦОП-Петербург» стали москвички из МБА-МГУСиТ. Петербурженки обыграли их 18:15. MVP турнира была признана Кристина Гулина из «ЦОП-Петербург», а Софья Кузилова из МБА-МГУСиТ возглавила список лучших снайперов.