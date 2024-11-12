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Афиша Plus Музыка Исследование: на Северо-Западе слушают «композиции с примесью грусти», а в Петербурге возрождается эмо-культура

Исследование: на Северо-Западе слушают «композиции с примесью грусти», а в Петербурге возрождается эмо-культура

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2 комментария

Музыкальные предпочтения слушателей в регионах России определили методом опроса музыкальных экспертов и изучения тематических пабликов и каналов «ВКонтакте» и «Телеграм». Выяснилось, что, хотя лидером среди российских слушателей остается поп-музыка, рок сохраняет вторую позицию — особенно панк-рок.

Причем жители Северо-Запада предпочитают как раз более тяжелые жанры - метал, панк, а в Петербурге и вовсе набирает обороты эмокор (ответвление от хардкор-панка) и наблюдается возрождение эмо-культуры.

В то же время во многих российских регионах повышено внимание к этнике — растет количество групп, исполняющих электронику, прогрессив-фолк-метал, этно-поп-электронику, хип-хоп с элементами народных мотивов. Растет популярность песен на национальных языках. Одновременно, предсказывают эксперты, использование музыки в коротких видео в соцсетях в скором времени увеличит популярность стилей гиперпоп, хип-хоп и R&B.

Исследования проводились от Северо-Западного федерального округа (включая Архангельскую область, Карелию, Петербург и Ленинградскую область) до Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Свердловской области, Пермского края, ХМАО и Бурятии агентством ONSIDE по заказу «МТС Медиа» с июля по октябрь 2024 года.

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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Не «Башкирии», а Башкортостана – так регион называется с 1993 года. Почему-то никто не говорит «Татарии», хотя эти два субъекта РФ одновременно переименованы.
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