Исследование: на Северо-Западе слушают «композиции с примесью грусти», а в Петербурге возрождается эмо-культура

Музыкальные предпочтения слушателей в регионах России определили методом опроса музыкальных экспертов и изучения тематических пабликов и каналов «ВКонтакте» и «Телеграм». Выяснилось, что, хотя лидером среди российских слушателей остается поп-музыка, рок сохраняет вторую позицию — особенно панк-рок.

Причем жители Северо-Запада предпочитают как раз более тяжелые жанры - метал, панк, а в Петербурге и вовсе набирает обороты эмокор (ответвление от хардкор-панка) и наблюдается возрождение эмо-культуры.

В то же время во многих российских регионах повышено внимание к этнике — растет количество групп, исполняющих электронику, прогрессив-фолк-метал, этно-поп-электронику, хип-хоп с элементами народных мотивов. Растет популярность песен на национальных языках. Одновременно, предсказывают эксперты, использование музыки в коротких видео в соцсетях в скором времени увеличит популярность стилей гиперпоп, хип-хоп и R&B.

Исследования проводились от Северо-Западного федерального округа (включая Архангельскую область, Карелию, Петербург и Ленинградскую область) до Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Свердловской области, Пермского края, ХМАО и Бурятии агентством ONSIDE по заказу «МТС Медиа» с июля по октябрь 2024 года.