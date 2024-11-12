В Пушкинском районе построили новый корпус школы № 530

Источник: Предоставлено компанией «Терминал-Ресурс»







В Пушкинском районе построили школу на 825 учащихся с двумя бассейнами. Как сообщили в компании «Терминал-Ресурс», недавно на школу получили заключение о соответствии и скоро ее введут в эксплуатацию. Здание станет третьим корпусом школы № 530 в Пушкине, уклон в обучении здесь будет физико-математическим.



Четырехэтажная школа в рамках проекта «На Царскосельских холмах» разделена на четыре конструктивные части различной высоты. Внутри помимо учебных классов расположатся два бассейна, спортивный и актовый залы, места для отдыха и занятий спортом.

В спортивный кластер на прилегающей территории входят волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, полоса препятствий, площадки для гимнастики, прыжков высоту и длину.

