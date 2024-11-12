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Строительство На Октябрьской набережной в 2025 году построят детский сад с огородом и бассейном

На Октябрьской набережной в 2025 году построят детский сад с огородом и бассейном

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На Октябрьской набережной в Невском районе началось строительство нового детского садика на 220 мест. Как рассказали в холдинге Setl Group, его ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года.

На первом этаже садика расположатся бассейн, а также помещения для ясельной группы с игровыми и спальнями, медицинский кабинет и кухня. Второй этаж отведен для детей от 3 до 5 лет, здесь же появятся кабинеты для кружков, залы для музыки и физкультуры. Третий этаж займут комнаты для самых старших детей — 5–7 лет — и классы подготовки к школе.

Садик станет третьим в ЖК Pulse Premier. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, а также собственный огород площадью 30 кв. м, где дети будут сажать растения и заботиться о них.

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