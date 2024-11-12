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Общество СК просит присмотреться к кольцу, найденному под Всеволожском в канаве вместе с останками женского тела

СК просит присмотреться к кольцу, найденному под Всеволожском в канаве вместе с останками женского тела

4 720
15 комментариев

Следственный комитет просит сообщить любую информацию о женщинах в возрасте 25–40 лет, которые пропали в любом из российских регионов. В качестве опознавательного знака — кольцо.

«Следственные органы СК России по Ленинградской области обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов Российской Федерации женщины 35–40 лет», — пишет СК. Тех, кому есть что сказать, просят звонить по телефонам: 8(812)492-01-58 или 8(812)630-47-56.

Тело женщины было найдено в сумке в канаве два дня назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии
15
282694747
1 час
Расчлененка или нет?Если нет подбросили из другого региона
280306928
8 минут
Пыталась снять кольцо и с по неосторожности самоубилась. Дарю версию следователям.
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