СК просит присмотреться к кольцу, найденному под Всеволожском в канаве вместе с останками женского тела

Следственный комитет просит сообщить любую информацию о женщинах в возрасте 25–40 лет, которые пропали в любом из российских регионов. В качестве опознавательного знака — кольцо.

«Следственные органы СК России по Ленинградской области обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов Российской Федерации женщины 35–40 лет», — пишет СК. Тех, кому есть что сказать, просят звонить по телефонам: 8(812)492-01-58 или 8(812)630-47-56.

Тело женщины было найдено в сумке в канаве два дня назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».