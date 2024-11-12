Приехал с Украины и помогал своим. Нового петербуржца обвиняют в кибермошенничестве

Житель Петербурга арестован в Бокситогорском районе Ленобласти. Мужчине вменяют мошенничество, в деле пока только одна потерпевшая, однако не исключено, что до суда их число вырастет.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, на прошлой неделе оперативники экономической полиции вместе с коллегами из УФСБ провели обыск в рамках возбужденного уголовного дела. Следственные мероприятия в том числе проводились в квартире на Шуваловском проспекте, где проживал 41-летний гражданин Украины, имеющий вид на жительство в России с 2015 года.

Среди вещей оперативники нашли более 300 сим-карт, роутеры и семь шлюзов для сим-карт. Квартиросъемщик пояснил, что специально арендовал жилье для работы. Мужчина рассказал полиции, что он администрирует и обслуживает оборудование по указанию своего знакомого Ярослава из Днепра. Тот якобы обманывает доверчивых россиян.

В ходе изучения оборудования было установлено, что с помощью него обманута как минимум одна пенсионерка из Ленобласти. После звонков неизвестных она лишилась почти 300 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания, он помещен под стражу.