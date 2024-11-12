После неудачной попытки разбоя в алкомаркете задержан восьмиклассник из Петербурга

Неизвестный со строительным ножом нагрянул два дня назад в алкомаркет на улице Балтийской в Кировском районе Петербурга. Визитер потребовал отдать ему выручку. Кассирша оказалась храброй женщиной и в выдаче наличных из аппарата отказала, после чего горе-разбойник удалился.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне утром оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний лицеист по имени Тимур. Восьмиклассника отвезли в отдел полиции, процессуально задержали и поместили в ИВС. Ранее по факту разбоя было возбуждено уголовное дело.