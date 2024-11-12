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Происшествия 13 беспилотников было сбито в трех регионах России за ночь

13 беспилотников было сбито в трех регионах России за ночь

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Брянскую, Курскую и Белгородскую области атаковали 13 БПЛА ночью 12 ноября. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Количество сбитых беспилотников называет пресс-служба Министерства обороны. Сообщается, что больше всего БПЛА (сразу девять) были сбиты в Белгородской области.

Еще по два пришлось на силы ПВО в Курской и Брянской областях.

Сутками ранее порядка 30 дронов атаковали Москву, приходилось закрывать аэропорты.

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