Почему сериал «Плевако» с Безруковым — отечественный викторианский комикс и как он рифмуется с настоящим?

В онлайн-кинотеатре Premier вышли две первых серии нового сериала «Плевако» — о знаменитом адвокате конца XIX века, выигравшем более 200 дел. Историческую личность вновь играет Сергей Безруков. Присяжный от «Фонтанки» рассмотрел дело и выносит вердикт.

В 1880 году адвокат Николай Фёдорович Плевако (Сергей Безруков) на пике популярности: на его выступления в московском суде публика собирается толпами, так что на них даже билеты начинают продавать. Стиль у звезды правосудия примерно как у Леонида Якубовича: «Не хватает а-а-а-плодисментов!» — кричит Плевако в конце триумфальной речи. Аплодисменты, конечно, следуют, и вообще, всем Плевако очень нравится. Особенно очаровательной Марии (Ольга Лерман), жене звероватого промышленника Демидова (Николай Шрайбер), которая на адвоката-героя глядит влюбленными глазами.

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Однако не всё так радужно. Над империей сгущаются тучи: на государя устраивают покушения одно за другим. Революционеры видят Плевако как опасного союзника властей. С другой стороны помахивает совиными крылами всемогущий обер-прокурор Синода, зловещий Победоносцев (Игорь Гордин): для него блестящий адвокат — талантливый, но слишком уж непредсказуемый актив; надо его либо встроить в систему, либо обезвредить. Так грозится затянуться петля на шее самого Плевако, да еще с двух сторон.

Еще до премьеры ясно было, что проект многообещающий. Продюсер Алексей Учитель познакомил нас со своим видением российской истории в незабвенной «Матильде». Режиссер Анна Матисон как сценарист работала над «Ёлками 1914». Ну а её супруг Сергей Безруков нашел себе место во всех уже, кажется, периодах российской истории. Хорошо, что обнаружилась еще одна незанятая ниша.

Настоящего знаменитого адвоката звали, между прочим, Фёдор Никифорович. А здесь — Николай Фёдорович. Он получается как бы клоном, производной от исторического лица — видимо, чтоб не слишком стеснять сценарий достоверностью. Впрочем, тутошний Плевако довольно схож с тем, подлинным. Тоже, к примеру, сын калмычки: здесь эта колониальная линия вполне представлена. Плевако то и дело отпускает фразы на родном языке и вдобавок — совершенно неожиданно для зрителя — сам сжигает тело преставившейся матушки на костре где-то в лесу под Оренбургом. Традиции!..

И с Демидовой всё правда было. И за дела адвокат берется те, исторические: в первой же сцене — знаменитый анекдотический случай со старушкой, которая украла чайник, и оттого, иронически воскликнул адвокат, погибнет Россия. Или менее известные, но тоже подлинные: вроде случая студентки Качки (Ксения Трейстер), застрелившей своего бывшего молодого человека Байрашевского; её адвокат защищает всю первую серию.

Чего исторический Плевако точно не делал, так это не ходил драться на кулачках с пролетариатом на Хитровку. Тут у него именно такое развлечение. Ещё время от времени гениальный адвокат буквально останавливает время и разглядывает любую сцену в деталях: это у него работает дедукция. Всё это столь напоминает некий фильм с Робертом Дауни-младшим, что следовало бы назвать героя Плевако Холмсом, раз уж от реального адвоката все равно решили отмежеваться.

Выглядит немножко вторично-беспомощно. Но с другой стороны, ведь и жанр такой, бульварный, весь состоящий из клише. Тут и позаимствовать — не преступление. Ясно же, что изначально создателям захотелось сделать отечественный викторианский комикс, раз уж свято место пусто: «Дуэлянт» не взлетел, а Фандорин сейчас, вероятно, не в чести. Главное, что страшная тень «Матильды» проект обошла стороной: в балаган удалось не впасть. Снято вполне увлекательно: костюмы, массовка, вывески — всё выглядит если не совсем натурально, то по крайней мере дорого и масштабно. На каждом шагу — камео исторических деятелей: то Плевако с Саввой Мамонтовым (Виталий Коваленко) выпивает, то к Сурикову на выставку зайдет.

В то же время хотелось, видимо, срифмовать историю с нашим настоящим. Добавили конспирологии: здесь оказывается, что Качка связана с кружком революционных студентов. И в следующей серии в деле о стачке рабочих тоже в деле замешаны они: подзуживают на бунт, выкрикивая буквально «Вы здесь власть!» и тут же устраивая кровавую провокацию. Ненавязчивый такой намек. Так что Плевако у создателей сериала — и это, видимо, главная его идея — становится таким посредником от интеллигенции между верхами и низами: если они этот свой гнилой гуманизм применят по делу, напомнят серьезным господам наверху о христианском милосердии, а мужичков уговорят не бузить уж слишком — так ведь по-людски заживём.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»