Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 772мм 90%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Китае десятки тысяч студентов отправились на велосипедах за пельменями в Кайфын. Дорожное движение встало

В Китае десятки тысяч студентов отправились на велосипедах за пельменями в Кайфын. Дорожное движение встало

647
5 комментариев

От ста до двухсот тысяч китайских студентов отправились за пельменями на велосипедах в туристический город Кайфын, парализовав дорожное движение. О новом тренде 11 ноября пишет The Guardian.

Началось все с четырех студентов университета Чжэнчжоу, которые в июне 2024 года поехали на велосипедах в Кайфын, чтобы отведать пельменей гуань тан бао. Затем они рассказали о своем путешествии в соцсетях и дали начало новому массовому увлечению китайской молодежи.

Сотни студентов на велосипедах стали ездить в китайскую столицу времен империи Сун ради вкусных пельменей, а местные власти поощряли эту инициативу, открыв бесплатный доступ к культурным и историческим городским достопримечательностям.

Но вскоре любовь китайской молодежи к пельменям стала настолько повальной, что толпы поклонников гуань тан бао парализовали ночью дорожное движение, завалили улицы десятками тысяч сломанных прокатных велосипедов, а поварам Кайфына долго придется отходить после изнурительной лепки бессчетных пельменей.

Теперь власти пытаются регулировать заезды страстных любителей гуань тан бао на велосипедах во избежание повторных коллапсов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Китай Кайфын Пельмени Студенты Велосипеды Тренд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Сила в Правде!!
17 минут
а в тулу из масквы за пряниками желающих нет сгонять. а курскую защитить то же нет? скучно живёте граждане. хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11