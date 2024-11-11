В Китае десятки тысяч студентов отправились на велосипедах за пельменями в Кайфын. Дорожное движение встало

От ста до двухсот тысяч китайских студентов отправились за пельменями на велосипедах в туристический город Кайфын, парализовав дорожное движение. О новом тренде 11 ноября пишет The Guardian.
Началось все с четырех студентов университета Чжэнчжоу, которые в июне 2024 года поехали на велосипедах в Кайфын, чтобы отведать пельменей гуань тан бао. Затем они рассказали о своем путешествии в соцсетях и дали начало новому массовому увлечению китайской молодежи.
Сотни студентов на велосипедах стали ездить в китайскую столицу времен империи Сун ради вкусных пельменей, а местные власти поощряли эту инициативу, открыв бесплатный доступ к культурным и историческим городским достопримечательностям.
Но вскоре любовь китайской молодежи к пельменям стала настолько повальной, что толпы поклонников гуань тан бао парализовали ночью дорожное движение, завалили улицы десятками тысяч сломанных прокатных велосипедов, а поварам Кайфына долго придется отходить после изнурительной лепки бессчетных пельменей.
Теперь власти пытаются регулировать заезды страстных любителей гуань тан бао на велосипедах во избежание повторных коллапсов.
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