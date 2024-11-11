В Китае десятки тысяч студентов отправились на велосипедах за пельменями в Кайфын. Дорожное движение встало

От ста до двухсот тысяч китайских студентов отправились за пельменями на велосипедах в туристический город Кайфын, парализовав дорожное движение. О новом тренде 11 ноября пишет The Guardian.

Началось все с четырех студентов университета Чжэнчжоу, которые в июне 2024 года поехали на велосипедах в Кайфын, чтобы отведать пельменей гуань тан бао. Затем они рассказали о своем путешествии в соцсетях и дали начало новому массовому увлечению китайской молодежи.