«Хоккейный бог наказывает, когда начинаешь заигрываться». Как Роман Ротенберг объяснил пятое поражение СКА подряд

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







СКА проиграл «Авангарду» в регулярном чемпионате КХЛ, и это поражение стало для петербуржцев пятым подряд. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, за что армейцев с Невы наказал хоккейный бог.

Дела у СКА идут в последнее время скверно. После стремительного взлета в октябре команда Романа Ротенберга забуксовала. Серию из семи побед подряд сменила серия поражений. Перед игрой с «Авангардом» таких неудач кряду набралось четыре. Сначала уступили «Локомотиву» (2 : 3), потом «Салавату Юлаеву» (2 : 4), потом последней команде Западной конференции «Куньлуню» (1 : 2 в овертайме) и как-то совсем без шансов проиграли «Сочи», который идет на предпоследней строчке. Снова всё расклеилось в игре у петербуржцев, прямо как на старте сезона.

Не вовремя заболел разыгравшийся Евгений Кузнецов. Один из самых дорогих хоккеистов команды Сергей Толчинский явно попал в немилость главы тренерского штаба. Досталось и новому вратарю Егору Заврагину. Восемь матчей молодого голкипера не меняли, что бы ни происходило на льду. Но в игре против «Сочи» Егора, как это часто происходило с его предшественниками, поменяли уже после второй пропущенной шайбы.

К игре с «Авангардом» и Кузнецов, и Толчинский вернулись в состав. Заврагин тоже отыграл полный матч, но это всё равно не спасло СКА, хотя омский клуб находится в еще более глубоком кризисе. «Ястребы» после почти трети чемпионата не проходят в зону плей-офф, занимая девятое-десятое место.

Тем не менее они ударно провели первый период со СКА, и этого, как оказалось, хватило для успеха. И вернувшийся Кузнецов после очередного своего удаления приложил к этому руку: именно за несдержанность звездного нападающего «Авангард» наказал армейцев второй шайбой, закончился же первый период со счетом 0 : 2.

Понятно, что Евгений Кузнецов вышел после болезни и, наверное, не был в идеальной форме, но с дисциплиной у него уже не в первый раз проблемы. Армейцы с Невы в третий раз за три матча пропустили после его удаления. Всего же на этом отрезке у него 18 минут штрафа и ни одного результативного очка.

СКА был очень активен во втором периоде. Петербургские хоккеисты много бросали и в итоге смогли сократить отставание. Отличился Валентин Зыков с передачи Василия Глотова.

В третьем периоде вместо того, чтобы добавить еще, армейцы, наоборот, сбавили темп. Сложилось впечатление, что они просто устали. В конце омичи удалились, но СКА так и не смог реализовать большинство, даже заменив вратаря на шестого полевого игрока. Финальный свисток зафиксировал пятое поражение СКА подряд со счетом 1 : 2.

— Мы допустили в первом периоде две ошибки, в результате которых нам забили две шайбы, — заявил после игры главный тренер СКА Роман Ротенберг. — В то же время ребята молодцы, проявили характер, не отдали инициативу. Два периода играли с шайбой, создали много моментов во втором периоде. Удачу надо заслужить, тут лишний пас не нужен, надо элементарно реализовывать свои моменты и не заигрываться. Это нам надо улучшить. В конце еще получили удаление.

Роман Ротенберг отметил, что в состав вернулся Сергей Андронов и он добавил команде «правильной психологии с точки зрения мужской работы». По мнению главного тренера СКА, пять поражений подряд — это не проблема.

— Мы уже такую ситуацию проходили в прошлом сезоне, когда с последнего места поднялись на первое, — вспомнил Ротенберг. — То есть у нас уже есть опыт. Это спорт, в такой ситуации надо сплотиться. Нам не хватает забитых голов. Вратарь наш сыграл сегодня замечательно, хотя было непростое начало для нас. Но сегодня и соперник здорово сыграл, здорово оборонялся, они ловили всё на себя, и здесь надо было сыграть где-то похитрее. Во втором периоде у нас были стопроцентные моменты. В таких ситуациях не надо доводить до пустых ворот, надо просто бросать. Хоккейный бог наказывает, когда начинаешь заигрываться.

Высказался Роман Ротенберг и про постоянные удаления Кузнецова. Главный тренер СКА заявил, что тут не стоит обвинять кого-то одного.

— Понятно, что Кузнецов на слуху, каждую его смену изучают, но в конце матча, например, у нас не Кузнецов удалился. Это был момент, когда мы смогли навязать свою игру, когда мы были близки к забитой шайбе. Здесь нужно каждому играть на команду. Как только мы все будем играть на команду, все вообще, мы победим. Вы знаете, что мы идем циклами. Был цикл побед, сейчас цикл такой, неприятный. Но надо это пройти. И в таких ситуациях формируется команда, формируется коллектив.

Попытаться начать новый цикл у СКА будет возможность 13 ноября, когда в Новосибирске армейцы сыграют против «Сибири».