Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 772мм 90%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Технологии Создатели ChatGPT столкнулись с проблемами в развитии ИИ

Создатели ChatGPT столкнулись с проблемами в развитии ИИ

2 218
6 комментариев

Создатели ChatGPT и конкурирующих интеллектуальных моделей столкнулись с ограничениями. Это мешает сделать искусственный интеллект (ИИ) еще умнее, пишет Reuters.

Как сообщает агентство 11 ноября со ссылкой на три источника в крупных лабораториях ИИ, если раньше создатели ChatGPT, компания OpenAI, заявляли, что «масштабирование» текущих моделей ИИ за счет добавления большего количества данных и вычислительной мощности будет последовательно приводить к улучшению моделей ИИ, то теперь это перестало работать.

Исследователи, которые развивают ChatGPT и похожие проекты, «столкнулись с задержками и разочаровывающими результатами» в гонке за выпуск большой языковой модели, которая превзойдет GPT-4, существующий уже почти два года, рассказали источники Reuters.

Во-первых, «тренировочные прогоны», которые для больших моделей проводятся при одновременном запуске сотен чипов и огромных расходах энергии, из-за сложности системы сталкиваются с аппаратными сбоями, а сам прогон из-за размеров моделей может тянуться месяцами. Во-вторых, такие модели ИИ требуют огромных объемов данных, чтобы учиться. И на сегодняшний момент все легкодоступные данные в мире уже загружены, и модели ИИ их исчерпали.

Поэтому сейчас исследователи сконцентрировались на том, чтобы научить ИИ анализировать и проверять свои ответы перед выдачей. Модель учат генерировать и оценивать несколько ответов в режиме реального времени, в конечном итоге выбирая лучший. По такому принципу уже работает GPT-4o1 и пытаются идти создатели похожих продуктов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ChatGPT ИИ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Игорь Протасов
33 минуты
Увы! Количество (вычислительные мощности, объём памяти) не переходит в качество... Хвалёного ИИ как не было, так и нет... Есть довольно сложная компьютерная программа, которую пишет человек... Вот когда эта программа начнёт саморазвиваться и самосовершенствоваться без помощи человека, это и будет означать рождение ИИ....
Гость
12 минут
Кто здесь? 🧐
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Новости компаний
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11