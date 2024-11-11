Путин разрешил пяти предприятиям самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Среди них — «Новатэк» и «Сургутнефтегаз»

В список предприятий, которые могут самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации, вошли еще пять компаний. Соответствующий указ 11 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Этой функцией президент России наделил «Новатэк», «Арктик СПГ 2», «Ямал СПГ», «Сургутнефтегаз» и Центральное конструкторское бюро «Лазурит» из Нижнего Новгорода.

В ноябре 2023 года Путин впервые дал компаниям право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию. Тогда в списке было 46 организаций, среди которых — «Роснефть», «Славнефть», Всероссийский банк развития регионов. В указе говорилось, что временный распорядок, разрешающий не рассказывать определенную информацию, необходим «с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств».