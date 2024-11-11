В Китае водитель на внедорожнике сбил более 20 пешеходов

Водитель внедорожника протаранил толпу у спортивного центра в китайском городе Чжухай, в результате чего пострадали десятки людей, сообщают китайские СМИ.

Как пишет газета Headline Daily, тяжелая машина внезапно выехала на специальную дорожку спортивного центра, где в это время находились гуляющие и занимающиеся спортом люди. Ранения получили более двух десятков человек. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое, на кадрах видно множество лежащих на земле тел. Многие из них одеты в одинаковую форму — вероятно, это местная спортивная команда.

Спортивный центр, около которого произошло ДТП, является крупнейшим спортивным сооружением в Чжухае. Он был построен в 1998 году, и здесь снимались сцены футбольных матчей для фильма Стивена Чоу 1999 года «Шаолиньский футбол».

Администрация центра опубликовала сообщение о его закрытии на неопределенный срок.

Китайские полицейские задержали 62-летнего водителя, который после происшествия попытался скрыться.