При реставрации собора Петра и Павла обнаружен неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 11 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Опасная находка обнаружилась в понедельник внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место вызвали полицию, МЧС и Росгвардию.

Собор Петра и Павла сильно пострадал во время ВОВ, как и другие памятники Петергофа, отмечается в сообщении. Восстановительные работы шли в 1974–1989 годах.