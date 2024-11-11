При реставрации собора Петра и Павла обнаружен неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 11 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Опасная находка обнаружилась в понедельник внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место вызвали полицию, МЧС и Росгвардию.
Снаряд был обезврежен специалистами.
Собор Петра и Павла сильно пострадал во время ВОВ, как и другие памятники Петергофа, отмечается в сообщении. Восстановительные работы шли в 1974–1989 годах.
Сейчас реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счет бюджета Петербурга с 2013 года. Ожидается, что работы завершатся в 2026 году.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.