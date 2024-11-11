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Город При реставрации собора Петра и Павла обнаружен неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

При реставрации собора Петра и Павла обнаружен неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

3 053
10 комментариев

При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 11 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Опасная находка обнаружилась в понедельник внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место вызвали полицию, МЧС и Росгвардию.

Снаряд был обезврежен специалистами.

Собор Петра и Павла сильно пострадал во время ВОВ, как и другие памятники Петергофа, отмечается в сообщении. Восстановительные работы шли в 1974–1989 годах.

Сейчас реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счет бюджета Петербурга с 2013 года. Ожидается, что работы завершатся в 2026 году.

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Собор Петра и Павла Петергоф Реставрация Неразорвавшийся снаряд ВОВ
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Комментарии
10
Заливщик голосовых планок
2 часа
"реставрация фасадов собора поэтапно проводится за счет бюджета Петербурга" - любопытно. Он жэ РПЦ принадлежит..
282062906
56 минут
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