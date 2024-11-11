«Зенит» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ

В феврале 2025 года в ОАЭ состоится третий розыгрыш Зимнего Кубка РПЛ. Как сообщила 11 ноября пресс-служба Российской премьер-лиги, в турнире примут участие шесть команд: «Спартак» (Москва), «Зенит» (Петербург), ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и «Динамо» (Москва).

Точные даты соревнований пока не оглашаются; расписание матчей и другие подробности станут известны позже.

Двукратный победитель турнира — «Спартак». Среди лучших бомбардиров в истории кубка — Николай Комличенко из «Ростова», а также игроки «Спартака» Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету каждого из них по три забитых мяча.