Ушли на зимнюю спячку. Завершили навигацию суда, которые возили из Петербурга до фортов Кронштадта

«Остров фортов» и судоходная компания «Нева Тревел» 11 ноября завершили сезон навигации. Следующие рейсы вокруг исторических фортов, а также из Петербурга в Кронштадт и обратно отправятся весной 2025 года.

Навигационный сезон продлился почти 7 месяцев. За это время жители и гости Кронштадта совершили более 200 тысяч поездок водным транспортом, рассказали «Фонтанке» в АНО «Остров фортов».

Более 106 тысяч человек воспользовались скоростной линией от центра Петербурга до причала «Остров фортов» и обратно. В этом году на маршруте работали 4 новых катамарана проекта «Котлин», которые полностью заменили устаревшие «Метеоры». В следующем году партнеры намерены построить и ввести в эксплуатацию еще 2 новых судна.

Продолжил расти спрос на ознакомительные морские прогулки вокруг фортов Кронштадта, добавили в АНО «Остров фортов». Такую экскурсию за сезон посетило больше 110 тысяч человек.

В сентябре на маршрут впервые вышел новый катамаран «Бастион» проекта «Соммерс» — у него улучшенные мореходные качества, а еще он приспособлен специально для швартовки внутри узкой гавани форта Кроншлот и у форта Император Александр Первый. В 2025 году на маршруте будут работать еще три аналогичных судна.