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Происшествия Двое молодых грузчиков похитили украшений на 200 тыс. рублей во время переезда петербурженки

Двое молодых грузчиков похитили украшений на 200 тыс. рублей во время переезда петербурженки

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7 комментариев

В Центральном районе сотрудники Росгвардии и полиции задержали двух подозреваемых в краже ювелирных украшений у петербурженки. Пропажу драгоценностей она обнаружила после визита двух молодых грузчиков. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области в понедельник, 11 ноября.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Петроградского района. Она рассказала, что 8-го числа наняла двух грузчиков для перевозки вещей с квартиры на улице Ленина. Прибывшие молодые люди заявили о новом прайсе, завязался конфликт, во время которого один из них мог стащить украшения стоимостью почти 200 тыс. рублей.

Спустя два дня на улице Некрасова правоохранители остановили объявленный в розыск автомобиль марки «Форд», который и приезжал к дому горожанки. В салоне находились уроженцы одной из среднеазиатских республик 18 и 19 лет, их задержали.

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Комментарии
7
chip1
1 час
Видео очень информативное, руки, ноги, ржавый форд, но где же сокровища?)
Мillemelle
1 час
а где она нашла этих спецов? решила сэкономить?
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