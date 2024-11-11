Двое молодых грузчиков похитили украшений на 200 тыс. рублей во время переезда петербурженки

В Центральном районе сотрудники Росгвардии и полиции задержали двух подозреваемых в краже ювелирных украшений у петербурженки. Пропажу драгоценностей она обнаружила после визита двух молодых грузчиков. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области в понедельник, 11 ноября.

Источник: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В полицию обратилась 56-летняя жительница Петроградского района. Она рассказала, что 8-го числа наняла двух грузчиков для перевозки вещей с квартиры на улице Ленина. Прибывшие молодые люди заявили о новом прайсе, завязался конфликт, во время которого один из них мог стащить украшения стоимостью почти 200 тыс. рублей.

Спустя два дня на улице Некрасова правоохранители остановили объявленный в розыск автомобиль марки «Форд», который и приезжал к дому горожанки. В салоне находились уроженцы одной из среднеазиатских республик 18 и 19 лет, их задержали.