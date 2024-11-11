Продажи ГК «А101» за девять месяцев 2024 года выросли на 26 процентов

Объем продаж ГК «А101» за девять месяцев 2024 года составил 428 тыс. кв. м, это на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи увеличились на 29 %, до 111 млрд рублей.



По данным ЕРЗ, Группа вошла в топ-3 девелоперов на столичном рынке и топ-7 на российском рынке по объему текущего строительства. На конец третьего квартала он увеличился на 10 % и превысил 2,3 млн кв. м, из которых 1,95 млн кв. м приходится на жилье, а 365 тыс. кв. м — на коммерческую и социальную инфраструктуру.

