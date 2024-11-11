Российские девелоперы создадут совместные предприятия с Мьянмой и Вьетнамом

По его словам, в России дефицит кадров наблюдается почти во всех отраслях экономики, а в строительстве особенно остро — здесь не хватает около 200 тысяч человек. Такие решения проблемы, как подготовка новых кадров, повышение производительности труда, развитие внутренней миграции, требуют времени. Более оперативно решить проблему можно было бы трудовой миграцией, однако она резко сократилась в пандемию, теракт в «Крокусе» стал стал еще одним ударом по ней. Так что выходом, по словам Маргелова, станет привлечение сотрудников из дальнего зарубежья, особенно из Азии и Африки.

