Российские девелоперы создадут совместные предприятия с Мьянмой и Вьетнамом

Группа «Эталон» создаст совместные предприятия с крупнейшими девелоперами Вьетнама и Мьянмы. Как заявил вице-президент Группы «Эталон», вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД) Михаил Маргелов, сейчас идет финальный этап переговоров по этому вопросу.
По его словам, в России дефицит кадров наблюдается почти во всех отраслях экономики, а в строительстве особенно остро — здесь не хватает около 200 тысяч человек. Такие решения проблемы, как подготовка новых кадров, повышение производительности труда, развитие внутренней миграции, требуют времени. Более оперативно решить проблему можно было бы трудовой миграцией, однако она резко сократилась в пандемию, теракт в «Крокусе» стал стал еще одним ударом по ней. Так что выходом, по словам Маргелова, станет привлечение сотрудников из дальнего зарубежья, особенно из Азии и Африки.
— По данным Росстата, уровень безработицы в стране рекордно низкий — в августе он составил 2,4%, — отметил Михаил Маргелов. — Скорее всего, кадровый голод будет сохраняться несколько лет: прогноз Минэкономразвития, на основе которого верстается федеральный бюджет, предполагает, что безработица сохранится на уровне 2,6% на горизонте 2025–2027 годов.