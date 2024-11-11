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Общество Появилось видео задержания причастных к незаконной миграции студентов. Среди них ректор петербургского вуза

Появилось видео задержания причастных к незаконной миграции студентов. Среди них ректор петербургского вуза

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7 комментариев

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти вместе с сотрудниками ФСБ остановили деятельность группы людей, которая помогала иностранцам легализовать свое пребывание в России. Среди девяти задержанных оказался ректор одного из частных петербургских вузов. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тысяч рублей», — отмечает Ирина Волк.

При помощи сотрудников Росгвардии оперативники задержали девять человек. Во время обысков конфисковали мобильные телефоны, компьютеры, 760 тысяч рублей, списки студентов, различные документы и другие вещи, важные для следствия.

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудил уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Троих подозреваемых арестовали, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские работают над тем, чтобы установить все подробности незаконной деятельности.

Напомним, накануне сообщалось, что ректору Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александру Борзову вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. По версии следствия, Борзов оформлял фиктивные приглашения на учебу гражданам Египта и Сирии. Позже показали, как проходили обыски у ректора СПбРСИ.

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Комментарии
7
graail
3 часа
Из дела "Таурас Феникс" следует, что правительство г. СПб совместно с МВД устраивало погромы в гаражных кооперативах , используя НЕЛЕГАЛОВ. А "славная" наша ПРОКУРАТУРА 03 года НЕ ЗАМЕЧАЛА этого. Как результат уголовное дело так и не было возбуждено , по ФАНТАСТИЧЕСКОМУ признаку- ИСТЕЧЕНИЕ срока давности.
AndrewBarsik
2 часа
Не впечатлило. Задерживать так тех, кто не скрывается, не вооружён, не оказывает сопротивления, не совершал насильственных преступлений, незаконно и бессмысленно. Тупое запугивание.
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