Появилось видео задержания причастных к незаконной миграции студентов. Среди них ректор петербургского вуза

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти вместе с сотрудниками ФСБ остановили деятельность группы людей, которая помогала иностранцам легализовать свое пребывание в России. Среди девяти задержанных оказался ректор одного из частных петербургских вузов. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тысяч рублей», — отмечает Ирина Волк.

При помощи сотрудников Росгвардии оперативники задержали девять человек. Во время обысков конфисковали мобильные телефоны, компьютеры, 760 тысяч рублей, списки студентов, различные документы и другие вещи, важные для следствия.

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудил уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Троих подозреваемых арестовали, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские работают над тем, чтобы установить все подробности незаконной деятельности.