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Общество Из наркоторговцев в стрелки. Суд в Петербурге приостановил дело о кокаине на 3 млрд рублей из-за ухода подсудимых на СВО

Из наркоторговцев в стрелки. Суд в Петербурге приостановил дело о кокаине на 3 млрд рублей из-за ухода подсудимых на СВО

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Колпинский районный суд приостановил уголовное дело в отношении петербуржцев, принявших партию кокаина из Перу на 3 млрд рублей. Подсудимые заключили контракт на службу в зоне СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 11 ноября.

Ходатайство об освобождении Дмитрия Антипова и Александра Маркова из-под стражи и приостановке их дела направил в суд начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Петербургу. Подсудимые, их адвокаты и прокурор такую идею поддержали. Суд в свою очередь ходатайство удовлетворил и передал петербуржцев должностному лицу Минобороны. Отмечается, что теперь мужчины будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о деле приятелей. По данным следствия, в конце февраля прошлого года кокаин, упакованный в 200 брикетов, был доставлен в Россию из Перу. Чтобы спрятать товар, соучастники предварительно купили 5 544 ящика манго и спрятали наркотики в полости между крышкой и обшивкой потолка контейнера. Общая сумма наркотиков составила порядка 3 млрд рублей. Мужчин задержали, когда они принимали товар в поселке Металлострой. 

Антипов и Марков были под арестом с апреля 2023 года. Их обвиняли в подготовке к совершению преступления, а также в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

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