В Петербурге пройдет День еврейских знаний. Вход свободный

17 ноября в Доме еврейской культуры «Есод» с 11 и до 19 часов пройдет День еврейских знаний. Посетителей ждут лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные выступления. Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. 0+

В этом году День еврейских знаний было решено расширить до целого фестиваля, который продлится весь ноябрь. Цель Фестиваля еврейской культуры в Петербурге — популяризация еврейских традиций, искусства и истории для широкого круга людей, поэтому вход будет свободный для людей любых вероисповеданий.

В программе: урок по ивриту, лекции о вкладе евреев в мировую культуру и науку, лекции об истории московской и петербургской синагог и об обустройстве еврейской общины на Северо-Западе России в 19-м веке, а также об антисемитизме.