В Петербурге пройдет День еврейских знаний. Вход свободный

17 ноября в Доме еврейской культуры «Есод» с 11 и до 19 часов пройдет День еврейских знаний. Посетителей ждут лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные выступления. Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. 0+
В этом году День еврейских знаний было решено расширить до целого фестиваля, который продлится весь ноябрь. Цель Фестиваля еврейской культуры в Петербурге — популяризация еврейских традиций, искусства и истории для широкого круга людей, поэтому вход будет свободный для людей любых вероисповеданий.
В программе: урок по ивриту, лекции о вкладе евреев в мировую культуру и науку, лекции об истории московской и петербургской синагог и об обустройстве еврейской общины на Северо-Западе России в 19-м веке, а также об антисемитизме.
Все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах (6+) и по созданию различных поделок. Также для детей будут проходить спектакли, викторина и другие развлечения.
В Атриуме посетителей будет встречать фотовыставка «Люди. Места. Дороги» Анастасии Ванинен. А в 17:30 состоится показ комедии «Мотивации ноль» о двух подругах и их буднях на скучной службе в израильской армии, в административном отделе где-то в пустыне.
Подробности и расписание смотрите на сайте.
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