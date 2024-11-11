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Афиша Plus В Петербурге пройдет День еврейских знаний. Вход свободный

В Петербурге пройдет День еврейских знаний. Вход свободный

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17 ноября в Доме еврейской культуры «Есод» с 11 и до 19 часов пройдет День еврейских знаний. Посетителей ждут лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные выступления. Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. 0+

В этом году День еврейских знаний было решено расширить до целого фестиваля, который продлится весь ноябрь. Цель Фестиваля еврейской культуры в Петербурге — популяризация еврейских традиций, искусства и истории для широкого круга людей, поэтому вход будет свободный для людей любых вероисповеданий.

В программе: урок по ивриту, лекции о вкладе евреев в мировую культуру и науку, лекции об истории московской и петербургской синагог и об обустройстве еврейской общины на Северо-Западе России в 19-м веке, а также об антисемитизме.

Все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах (6+) и по созданию различных поделок. Также для детей будут проходить спектакли, викторина и другие развлечения.

В Атриуме посетителей будет встречать фотовыставка «Люди. Места. Дороги» Анастасии Ванинен. А в 17:30 состоится показ комедии «Мотивации ноль» о двух подругах и их буднях на скучной службе в израильской армии, в административном отделе где-то в пустыне.

Подробности и расписание смотрите на сайте.

6+

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